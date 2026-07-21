Mototaxistas anuncian paro por extorsiones: pagarían S/15 mil al día

El gremio de mototaxistas pide detener los constantes ataques de mafias extorsivas y que desde el Gobierno se lideren acciones para detener este problema de inseguridad. Isaías Cahuari, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, explicó que desde el 2024 intentan buscar alguna solución a los ataques de bandas extorsivas que los acosan constantemente.

“Lo que nos indigna a todos los agremiados, es que venimos trabajando desde el 2024 por terminar con este flagelo, pero hasta hoy se han dado largos procesos y no encontramos una alternativa real y el problema es que ya pagamos hasta a tres mafias de cobro de cupos, incluso un cuarto organismo criminal quiere añadirse a estos cobros delictivos”, explicó Cahuari.

Explicó que, ante esta situación, la comunidad de mototaxistas se ha unido y han llegado a un consenso para organizar una gran movilización: “El 12 de agosto nosotros salimos a una gran movilización de hombres y máquinas. Somo el gremio más golpeado y estamos cansados de la extorsión y el sicariato”, explicó Cahuari, además llamó a la presidenta Fujimori para solicitar una mesa de diálogo.

MAFIAS SE LLEVAN COMO S/15 MIL AL DÍA

Cahuari explicó que están muy cansados y la única manera de evitar esta movilización es un diálogo con las principales autoridades, pero que se sienten abandonados en todos los distritos. Según sus estadísticas, explicó que antes eran 700 mototaxistas extorsionados, pero hoy podría haberse incrementado hasta 900. “Ahora ya no van a los dirigentes, sino a cualquier conductor lo persiguen”, explicó y que les cobran hasta 20 soles diarios, que acumulado serían unos 15 mil que pagan al día.

Explicó que la confederación agremia a todo Lima Metropolitana y al Callao y que el viernes 17 último se pusieron de acuerdo en que van a salir todos porque este problema afecta a toda la capital: “estamos tan desesperados que creemos que tenemos que salir en movilización”.

Los mototaxistas son duramente afectados por las extorsiones, primero el 2024 con la banda llamada “Pionero”, después al iniciar el año 2026 hay un asesinato a un mototaxista por el grupo “La federación”, después en mayo se suma un tercer grupo extorsivo que se hacen llamar “Los nocturnos”, finalmente, un cuarto grupo denominado “Los insoportables” los amenaza con armas de fuego.