Lanzan artefacto explosivo contra casa de mototaxistas en SJL: afectados pagaban cupos

Sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en el frontis de una vivienda de un mototaxista. El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle Uno de la prolongación Canto Bello, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La detonación destruyó las ventanas y la fachada del predio mientras la familia se encontraba en el interior. El hecho sería por una presunta extorsión donde bandas criminales exigen pagos diarios a los conductores de la zona para permitirles laborar.

​De acuerdo con el testimonio de los afectados a Buenos Días Perú, las agresiones verbales y amenazas de cobro de cupos se realizaban a través de un grupo de WhatsApp. Tras el estallido, la onda expansiva provocó destrozos materiales en la puerta de ingreso y las ventanas del inmueble.

​Menor sigue grave tras caer de juego inflable

​Por otro lado, una niña de siete años de edad permanece internada tras resultar gravemente herida al salir disparada de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua. La menor sufrió un traumatismo encéfalo craneano y una fractura en la muñeca izquierda tras caer al pavimento desde una altura aproximada de tres a cuatro metros.

Familiares de la pequeña denunciaron presunta negligencia de los operadores de la atracción al no activar los protocolos de seguridad correspondientes. Por su parte, la entidad encargada del parque dispuso la suspensión temporal de las operaciones del juego mecánico, mientras las autoridades y la Defensoría del Pueblo realizan las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.