Internos del penal de Lurigancho celebran Fiestas Patrias con desfile y exhibición gastronómica

​Los internos del penal de Lurigancho realizaron un desfile patriótico y una exhibición gastronómica como parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias. La jornada incluyó la participación activa de los reclusos en escoltas y presentaciones artísticas dentro del recinto penitenciario.

​Durante la actividad, 18 pabellones del establecimiento compitieron en un concurso de marcha. Para el desfile, los participantes confeccionaron sus propios uniformes y elaboraron réplicas de vehículos de combate utilizando materiales reciclados.

"Así como lo celebran en la calle el 28 y 29 de julio, aquí también tenemos un poco de patriotismo. A pesar de que hemos cometido un delito, tenemos algo de patriotismo para celebrar igual que todo el Perú", dijo un interno.

Interno atrae miradas

Durante la demostración, un interno vestido con uniforme militar se robó las miradas por sus movimientos. "Tenía que hacer mi papel de arte escénico, desenvolverme no solamente lo que están presentes, sino todo el Perú", señaló el recluso.

​Feria gastronómica

​A la par de los actos simbólicos, los internos organizaron una muestra culinaria en la que prepararon platos tradicionales peruanos como ceviche, arroz con pollo, chicharrón de pota, ceviche de conchas negras, causas, camote glaseado, entre otros.