Marina de Guerra intensifica patrullajes marítimos para combatir la delincuencia en altamar

La Marina de Guerra del Perú viene realizando constantes operativos de control e interdicción marítima a bordo de la patrullera BAP Río Tumbes, con el objetivo de prevenir y frenar que se cometan diversos delitos en altamar.

En diálogo con Buenos Días Perú, el capitán de corbeta Jorge Olaguibel, detalló que se desplegan botes para distintos operativos o embarcarse en otras unidades pesqueras o mercantes u operaciones de búsqueda y rescate.

Durante estas acciones de fiscalización, las fuerzas navales emplean botes tipo RIB equipados con motores de alta velocidad y personal altamente capacitado, enfocado en combatir actividades ilícitas como robos, tráfico ilícito de drogas y trata de personas, además de ejecutar labores de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en el mar.

​Proyección del Fenómeno El Niño Costero

​Por su parte, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que no se descarta que El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria hacia finales del presente año.

​Pelícanos invaden terminal en Chimbote

​En el ámbito ambiental, la escasez de anchoveta en el litoral viene provocando cambios en la conducta de la fauna marina, afectando de manera directa a los pelícanos en Chimbote. Ante la falta de su principal alimento en el mar, decenas de estas aves han acudido masivamente al desembarcadero pesquero artesanal y zonas comerciales aledañas en busca de desecho de pescado proporcionado por trabajadores y transeúntes.