Niña sale despedida por los aires de un juego inflable y ahora está grave

Los padres de familia se reunieron para exigir justicia y pedir respuestas sobre un grave accidente que dejó a una menor de edad luchando por su vida. Para la familia de la menor, hubo negligencia de la Municipalidad de Lima y hay un acta de la policía que tendría irregularidades, denunciaron.

Una menor de 7 años terminó grave tras usar los juegos inflables de la empresa Cachuelos, según informó la madre de familia, en el Parque de las Aguas. Según la madre de familia, la menor terminó saliendo despedida por los aires del inflable hasta caer en el pavimento. Lo que los padres denuncian es que el juego inflable no tenía mallas de seguridad para evitar ese tipo de accidentes.

MENOR LUCHA POR SU VIDA

La madre de familia dice que la menor de 7 años ha tenido dos cirugías de alto riesgo, la última demoró seis horas, afortunadamente, ella salió bien de la intervención quirúrgica, sin embargo aún no camina ni se mueve. Añadió que la empresa no se ha hecho responsable, cuando ocurrió el accidente la querían mover en una silla de ruedas cuando la menor no podía moverse, además, ningún representante de la empresa ha llamado a la familia sobre este accidente. Los padres piden apoyo a las autoridades pues su menor hija aún está en el área de trauma shock con un coágulo de sangre.

Por otro lado, el esposo de la mujer señaló que fue a la comisaría de Petit Thouars y no han querido recibir la denuncia y que ya habían hecho un acta policial. Sin embargo, la madre señaló irregularidades, pues dijo que aparece una declaración suya que no ha dado. “Todo lo que está en el acta es falso. En la denuncia dice que una persona adulta es la que estaba en el inflable y que saltó para que saliera por los aires la menor, pero ese juego es solo para niños, no había ningún adulto”, puntualizó el padre de familia.

El progenitor señala que fue una pelota inflable la que propició que la menor saliera despedida por los aires, pero cuando él fue a revisar el lugar se percató que habían retirado dicha pelota inflable.

PADRES DE FAMILIA INDIGNADOS POR ESTE CASO

En tanto, hay gran indignación por parte de padres de familia que acusan a la Municipalidad de Lima y al Parque de las Aguas porque no tenían seguridad: “Se supone que es un circuito inflable que está certificado por la Municipalidad de Lima. Era una bolsa de compresión de aire que luego de bajar por el tobogán caían en esa bolsa, lo que hizo que la bebé saliera por los aires”, manifestó una madre de familia que asegura que no hubo supervisión del juego por parte de las autoridades.

La madre de familia de la menor pide ayuda por esta situación y exige respuestas a la policía por el acta que tiene declaraciones que ni ella ni su esposo han dado: “¿a quién esta apoyando la policía? ¿De dónde han sacado esas declaraciones que yo no he dado?”, señaló la mujer.