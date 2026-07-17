Hospital Rebagliati: padre de familia en UCI tras bajar de bus de transporte público

Un padre de familia lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital Rebagliati, luego de caer de un bus al bajar por la parte posterior. Según un familiar, la víctima ingresó al hospital como “NN” y días después recién se enteró que su hermano era quien había ingresado por emergencia.

En una conversación con Buenos Días Perú, el hermano del padre de familia herido dijo que les informaron que el chofer ya estaba en la comisaría por el accidente y se encuentra detenido, pero podría salir en las siguientes horas. El conductor del bus señaló que el padre de familia se cayó al bajar, pero la familia considera que esa justificación no es suficiente ante la grave situación médica que sufre su hermano.

¿NEGLIGENCIA O ACCIDENTE FORTUITO?

Para la familia, el conductor fue negligente, así como la empresa de transportes porque no se responsabilizaron de la víctima y piensan que más que un accidente, el bus iba a gran velocidad cuando ocurrió el hecho. El hermano de la víctima pide que quienes hayan sido testigos de este hecho se comuniquen con ellos, pues no hay imágenes en las cámaras de seguridad del momento en que la víctima baja del ómnibus y ocurre el accidente.

En tanto, la víctima debe permanecer 72 horas en coma inducido pues tiene el cráneo roto: “el se iba a trabajar como todos los días”, señaló entre lágrimas el hermano del padre de familia que comentó que tiene una hija de 5 años que lo espera en casa.