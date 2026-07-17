Lince: ayudante de vendedor de emoliente acuchilla a un cliente

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre de polo rojo acuchilló a un cliente a la altura del pecho cuando llegó a tomar un emoliente. El hecho ocurrió entre las avenidas Bernales y Arequipa, en el distrito de Lince.

Todo inició cuando el hombre de 55 años llegó hasta el puesto de un emolientero para pedir una bebida, luego empezó a insultar al ayudante del emolientero y se inicia una pelea hasta que este último agarra el cuchillo que utiliza para cortar el pan y ataca al cliente que termina en el piso.

La victima del ataque se repuso y empezó a increpar al ayudante del emolientero, pero luego de unos minutos de reincorporarse, caminó unos pasos y termina perdiendo el sentido en una avenida. En tanto, el sujeto que cometió el ataque fuga del lugar.

SOLICITAN ENCONTRAR AL AGRESOR

La policía llegó hasta la vivienda del ayudante de cocina, un joven de 22 años identificado como Abraham Vargas, y se percató que el sujeto no estaba allí y se había fugado. Mientras que el hombre apuñalado sigue internado en el centro de salud por las heridas que le dejó el brutal ataque.

La familia del agraviado solicita a las autoridades que logren encontrar al sujeto que, hasta el momento, se desconoce su paradero.

CAEN “LOS NORTE KINGS” VINCULADOS AL ASESINATO DE UN MOTOTAXISTA

Los agentes de la Policía lograron detener a miembros de “Los norte Kings”. Un conductor que trabajaba de manera informal se convirtió en víctima de extorsionadores por no pagar cupo, pero antes de perder el conocimiento embistió a los sicarios y eso permitió la captura de uno de los sujetos y, con las investigaciones policiales, se pudo detener el segundo implicado.