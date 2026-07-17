¡Caos en la avenida Brasil! Instalación de estrados colapsa el tránsito

Las estructuras instaladas para las celebraciones patrias ya afectan la circulación de vehículos y peatones en diversos tramos de la avenida Brasil.

Los preparativos para el desfile cívico-militar del 29 de julio vienen causando algunas complicaciones en la transitabilidad de la avenida Brasil, situación que ha generado molestias entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Una de las principales quejas está relacionada con la pronta instalación de las estructuras para el evento, ya que, según los residentes, estos trabajos suelen realizarse en fechas más cercanas a la actividad.

Esta situación ha provocado que muchos vehículos de los vecinos no puedan ingresar con normalidad a sus cocheras, obligándolos a ocupar espacios destinados al tránsito peatonal, lo que representa un riesgo para la seguridad de quienes circulan por el lugar.

DIFICULTADES PARA TRANSITAR

Muchos condominios ubicados a lo largo de la avenida Brasil se han visto afectados por estas instalaciones, por lo que los vecinos cuestionan que no se hayan adoptado medidas previas para evitar este tipo de inconvenientes.

Asimismo, señalaron que el impacto no solo afectará a los residentes, sino también a los miles de vehículos que circulan diariamente por esta vía, considerada una de las principales avenidas de la capital. En ese sentido, advirtieron que los desvíos implementados podrían generar una mayor congestión vehicular en la zona.