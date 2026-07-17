Víctima de atropello en SJL rompe su silencio tras el accidente

Con lesiones aún en recuperación, la víctima narró los momentos de tensión que vivió tras el accidente y exigió que el responsable responda ante la justicia.

Tras haber sido protagonista de un indignante hecho ocurrido días atrás en la Panamericana Sur, cuando un choque entre dos vehículos desencadenó una acalorada discusión y una posterior agresión, la mujer afectada brindó sus declaraciones sobre lo sucedido.

La víctima, quien fue arrastrada por el otro vehículo y terminó tendida sobre el pavimento, relató las difíciles circunstancias que tuvo que afrontar tras el incidente y durante su proceso de recuperación.

Asimismo, informó que actualmente se encuentra con descanso médico, ya que el impacto le ocasionó lesiones de consideración que continúan siendo evaluadas por los especialistas.

CUENTA SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

La agraviada indicó que ella y las demás integrantes del vehículo se desplazaban por su carril cuando, de manera imprudente, el otro automóvil invadió la vía y provocó el choque.

Según su versión, tras el accidente el conductor del otro vehículo adoptó actitudes denigrantes hacia las mujeres involucradas, situación que generó una discusión en plena carretera. “Se baja del carro molesto gritando todo furiosos indicando de que por ser mujeres no deberíamos de conducir”, indicó la agraviada.

VIOLENTA REACCIÓN CONDUCTOR

Por otro lado, la agraviada denunció que el conductor intentó arrebatarles sus dispositivos móviles mientras continuaba profiriendo expresiones ofensivas y actitudes machistas contra las ocupantes del vehículo. Esta situación provocó la reacción de una de las integrantes, quien comenzó a grabar lo sucedido y a defenderse de los insultos.

Asimismo, la víctima pidió que las investigaciones continúen y que el agresor asuma las responsabilidades correspondientes, ya que este hecho le ha dejado lesiones que requieren constante evaluación médica, especialmente por uno de los golpes recibidos en la cabeza.