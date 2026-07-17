Balean bus de la empresa ‘Translima’ en Los Olivos: conductor resultó herido

Continúan los ataques criminales contra el sector transporte. Un bus de la empresa Translima, que circulaba por el distrito de Los Olivos, fue baleado en plena ruta. El atentado dejó al conductor de la unidad herido y desató el pánico entre los pasajeros.

Momentos del ataque

De acuerdo con la información brindada por testigos, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra la cabina del conductor, en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria. El hecho también causó zozobra entre los vecinos de la zona.

Pese a que los delincuentes realizaron varios disparos, el conductor resultó con heridas leves. Uno de los proyectiles le rozó la pierna, mientras que otro estuvo a punto de impactarle en el estómago. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Hasta el lugar del atentado llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hallaron siete casquillos de bala esparcidos sobre la pista. Cabe señalar que, hace diez días, la empresa Translima también fue víctima de un ataque criminal en Carabayllo.

MUERE TRAS CAER DE SU MOTO

Cámaras de seguridad de San Juan de Miraflores (SJM) grabaron el momento exacto en el que un motociclista pierda el control de su unidad y termina atropellado por un vehículo que transitaba por la avenida Los Héroes. Los vecinos de la zona mencionaron que los accidentes son constantes.

EMPUJAN MOTO ESTACIONADA EN SAN ISIDRO

En la cuadra 10 de la avenida Conquistadores en San Isidro, el conductor de una camioneta empujó una motocicleta que se encontraba estacionada en un espacio permitido. En las grabaciones se observa al chofer chocando la parte trasera de la unidad.

ÁRBOL CAE EN VIVIENDA EN EL RÍMAC

Vecinos de El Rímac vivieron momentos de pánico después de que un árbol terminara cayendo en una vivienda. En las imágenes grabadas por los residentes se observa al arbusto impidiendo el paso de peatones y unidades vehículares por la zona.