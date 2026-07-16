La Victoria: derrumbe destruye casa y deja a madre y sus siete hijos en la calle

Toda una familia en peligro. Una madre con siete hijos ha quedado en la calle, luego de un derrumbe en el cerro El Pino, La Victoria, que dejó su vivienda deshecha. Aunque el hecho ocurrió hace una semana, aún continúan los deslizamientos.

PIDEN AYUDA A LAS AUTORIDADES

La mujer, identificada como Mónica Ochoa Huamán, manifestó que la parte baja de una casa mal construida terminó derrumbándose, afectando su vivienda. La madre de familia explicó que necesita apoyo ya que todos ellos están en la calle.

Además, el accidente también ha afectado a los vecinos, pues una vereda que servía de acceso hacia la avenida se encuentra casi cerrada por piedras, maderas y otros restos del derrumbe que apenas se sostienen en un muro, por lo que atravesar esta parte es un gran riesgo.

Según la madre de familia, explicó que su hija de 19 años está grave y otro de sus hijos también terminó con heridas. Añadió que su hija está en el hospital y tendría fracturas en la pierna y cabeza, pero lo que más le preocupa es que el dinero no le alcanza para pagar por sus medicinas.

En tanto, señaló que ni la municipalidad ni el Ministerio de la Mujer se han acercado para ayudar a solucionar esta situación que la ha dejado sin casa y a los vecinos en un riesgo latente.

CHINA USA ENORMES VENTILADORES Y REFUGIOS ANTIAÉREOS POR OLA DE CALOR

Estos enormes ventiladores han sido colocados en varios puntos de la ciudad para ayudar a la población a refrescarse, pues la ola de calor está afectando severamente a sus habitantes.

REINO UNIDO: EVALÚAN TOQUE DE QUEDA EN REDES SOCIALES

El gobierno de Reino Unido planea introducir un toque de queda nocturno voluntario para que los adolescentes no usen las redes sociales en las noches, a fin de proteger el descanso de los menores. La prohibición se aplicará a aplicaciones como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X.