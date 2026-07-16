Profesor acusado de tocamientos indebidos: padres disconformes con medidas del colegio

Los padres de familia no están de acuerdo con las medidas que están tomando las autoridades estudiantiles con respecto al caso de un docente de religión acusado de tocamientos indebidos en un colegio del distrito de Comas.

“Supuestamente, ayer en la noche recién nos han convocado a esta reunión que solo dura 30 minutos. En media hora no haces nada. Me parece una burla. Todavía convocan a dos secciones”, se quejó una madre de familia.

Los padres de familia están a la espera de las autoridades del colegio para solucionar esta situación. Un padre de familia señaló que no tienen una respuesta clara, solo les han dicho que ya no está el profesor denunciado: “Me siento indignado que esto pase en un colegio del Estado y no se tomen cartas en el asunto. Hay profesores que tienen un currículum despreciable, yo exijo a la UGEL que haya un filtro psicológico en la elección de docentes”, comentó el progenitor que aseguró que no envía a su hijo al colegio por esta situación.

EXIGEN MÁS TRANSPARENCIA

“Dijeron que estaría la PNP, la Fiscalía, la UGEL, pero nadie ha llegado”, comentó el padre de familia que está en desacuerdo con las reuniones que se están realizando porque solo son de 30 minutos. Añadió que la directora les dijo en un primer momento que se tome el tema con hermetismo para que no se extienda, sin embargo, el progenitor quiere que la directora sea más transparente y diga las acciones que se están tomando contra este docente que está como no habido.

Según se conoció, hay otros docentes que también tendrían quejas por presuntos tocamientos indebidos, pero al momento solo hay una denuncia formal al docente de religión, que también era tutor de los menores.