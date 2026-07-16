Peatón fallece tras ser embestido por motocicleta que ingresó a carril del Metropolitano

Un trágico accidente se registró en el distrito de Comas, luego de que una motocicleta ingresara de manera imprudente a la vía exclusiva del Metropolitano, atropellando a una peatona y causándole la muerte. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en la zona de Retablo, donde la víctima, una adulta mayor y vecina del sector, intentaba cruzar hacia una calle aledaña cuando fue embestida por el vehículo menor.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo, que permaneció tendido sobre la vía exclusiva del sistema de transporte.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar al responsable del accidente, así como determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal suceso.

FAMILIAR ACUDIÓ A LA ZONA

Al lugar de los hechos llegó un familiar de la víctima, quien colaboró con las autoridades en las labores de reconocimiento e identificación, así como en las diligencias correspondientes realizadas por la Policía Nacional. Personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también se hizo presente para atender la emergencia.

Por otro lado, algunos transeúntes denunciaron las dificultades que enfrentan para cruzar esta vía, señalando que el tiempo otorgado por los semáforos sería insuficiente. “Siempre es complicado para nosotros porque nos dan 30 segundos nada mas (semáforo), tenemos que correr o quedarnos ahí nada más, no es justo”, indicó vecina de la zona.