Confunden juguete para perro con una granada y generan alarma en Los Olivos

Una situación que generó alarma entre los vecinos y las autoridades se registró en el distrito de Los Olivos, específicamente en el pasaje Abraham Valdelomar, luego de que una residente denunciara la presencia de una presunta granada en la vía pública.

La alerta se produjo cuando en la zona apareció un objeto con una forma similar a la de un artefacto explosivo, lo que despertó la preocupación de los vecinos. Ante el temor de que se tratara de una granada real, la mujer decidió comunicarse con las autoridades para reportar el hallazgo.

Sin embargo, tras las primeras verificaciones, se confirmó que todo se trató de una confusión. El objeto que era en realidad un juguete, situación que fue aclarada por su propietaria, quien ofreció las disculpas correspondientes por el malentendido generado.

TODO FUE UNA CONFUSIÓN

La propietaria del perro, llamado “Peak”, explicó que no se encontraba en el lugar cuando el juguete cayó desde el segundo piso de su vivienda, ya que había salido a realizar compras para el albergue de mascotas que administra.

Al regresar a su domicilio y observar la presencia de vecinos y autoridades en la zona, se acercó para averiguar lo sucedido. Fue entonces cuando se percató de que el objeto que había generado la alerta era en realidad el juguete de su mascota. “En ese momento me di cuenta que era el juguete de mi perro y sentí un poco de vergüenza y a la vez me dio risa, porque literal este juguetito ha causado todo un alboroto”.

SE ESTUVO ALERTA

Por otro lado, se reconoce que los vecinos y autoridades hayan estado alerta ya que la atención del caso fue inmediata y de esa forma garantizar la seguridad de los vecinos que se vieron asustados por lo ocurrido.