¡Caos en Surquillo! Vecinos y policías se enfrentan por construcción de pistas

Un grupo de vecinos del pueblo joven Casas Cuerdas en Surquillo inició una serie de manifestaciones en rechazo al megaproyecto presentado por la municipalidad para la ampliación de una vía en su sector, al considerar que la obra podría afectar directamente a la comunidad.

La controversia surge debido a que, si bien los residentes habían solicitado mejoras en la infraestructura y condiciones urbanas de la zona, aseguran que la ejecución del proyecto tendría como consecuencia la remoción de elementos que ellos mismos implementaron como parte de iniciativas vecinales para mejorar el entorno.

Entre los principales puntos de preocupación se encuentra la posible eliminación de áreas verdes y árboles que fueron plantados por los propios vecinos con el objetivo de acondicionar y embellecer el sector, motivo por el cual exigen que las autoridades evalúen alternativas que permitan desarrollar la obra sin afectar estos espacios.

VECINOS PROTESTAN

En el plan presentado por las autoridades no se ha visto contemplado ningún espacio de áreas verdes, situación que ha molestado a los vecinos ya que denuncian que la zona ha sido abandonada durante años. “Nosotros hemos conformado un equipo técnico y hemos revisado el expediente y se han identificado 34 observaciones graves que tienen que ver contra la normativa ambiental y la participación ciudadana”, indicó el vocero de la junta vecinal.

Ante esto, los vecinos han decidido tomar medidas legales ante diversas instituciones para que su caso sea tomado con la seriedad correspondiente. “Hemos pasado a hacer denuncias penales que están en la fiscalía de medio ambiente y la fiscalía de anticorrupción de funcionarios, en donde nos han admitido”, agregó