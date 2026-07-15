Fiebre mundialista desde la mesa: gastronomía argentina calienta la previa de la semifinal

Hinchas de la selección argentina acudieron al restaurante "Don Pablo" para vivir la previa del trascendental y decisivo partido de fútbol entre Argentina vs. Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta este lugar que sirvió para calentar los motores antes del pitazo inicial, fusionando la pasión por el fútbol con los sabores más tradicionales de la cocina albiceleste.

Sabores con historia futbolera

El menú de la jornada estuvo liderado por la milanesa napolitana, plato considerado el preferido de Lionel Messi y una de las preparaciones que Diego Armando Maradona disfrutaba en su infancia. Junto a esta opción, las empanadas preparadas con recetas familiares heredadas de generación en generación sirvieron como la típica entrada de la mesa, acompañadas por un vino malbec para brindar por el esperado triunfo.

Secreto de la parrilla

La propuesta gastronómica para los hinchas también incluyó el matambre a la pizza, un corte de carne de res destacado por su tamaño y el favorito del anfitrión de la casa. De acuerdo con don Pablo, el verdadero secreto de un buen parrillero para este plato radica en lograr la total ternura de la carne a través de una cocción a fuego muy lento, sin requerir de trabajos extras.

Pronósticos de cara a la final

Durante la jornada, tanto el personal del restaurante como los comensales compartieron su optimismo de cara al resultado del compromiso deportivo que definiría al finalista del torneo. Don Pablo lanzó su pronóstico con un marcador de 3 a 1 a favor de la selección argentina, mostrando su total confianza en que el equipo logrará clasificar y levantar nuevamente la Copa del mundo.