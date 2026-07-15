Alerta por “El Niño”: preocupación por mal estado de puentes en Santa Eulalia y Lurigancho-Chosica

Vecinos de Santa Eulalia y Lurigancho-Chosica reportan que los puentes peatonales que usan diariamente están en estado de vulnerabilidad, pues son soportados por pircas de piedra, sin muros de contención y entre fierros oxidados. Ante la llegada del fenómeno El Niño, temen que las lluvias y los huaicos terminen por debilitar aún más estas estructuras.

Uno de los vecinos de Santa Eulalia, que se identificó como Don Jorge, señala que cruza desde hace varios años el puente Cashahuacra, pero hoy tiene preocupación por el estado del puente: “Se viene la lluvia y toda esa parte va a colapsar”, comentó, añadió que no se sabe si la madera está en buenas condiciones o si podría colapsar.

En el sector Las Campanillas, en Lurigancho-Chosica, la situación también preocupa, pues las personas deben desplazarse por rocas y al final, hay un pequeño paso con maderas que, ante cualquier cambio del caudal, desaparecerían.

Otro puente que preocupa a los vecinos es el de Javier Pérez de Cuéllar, pues ya presenta varias fallas y la estructura está evidentemente dañada, por lo que el aumento del caudal podría desaparecerlo.

MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS EXPUESTAS A RIESGO ALTO

Según CENEPRED, más de 2 millones de personas en Lima están expuestas a riesgo muy alto por inundaciones. El ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y estima para el verano 2026-2027 un 48 % de probabilidad de que alcance una magnitud fuerte.

TEMPERATURA ANORMAL: LIMA SOPORTA HASTA 28 GRADOS EN INVIERNO

La presencia del fenómeno El Niño ha provocado que la estación invernal parezca otoño debido a las altas temperaturas en el mar que han modificado el clima en la capital. Según el ingeniero José Mesía, especialista del Senamhi, El Niño Costero está generando estas anomalías en el agua del mar.