San Borja: extorsionadores amenazan a colectivos con cupos de hasta S/50

La inseguridad sigue afectando a la capital. Los conductores de colectivos son amenazados por mafias de extorsión que les exigen pagos a lo largo de la avenida Javier Prado, donde tienen como ruta La Perla, la Marina hasta Ceres en Ate Vitarte.

Según se informó, hace unos días se reportó un hecho extorsivo que afectó a los colectiveros informales, pues un sujeto identificado como alias “el Mudo”, perteneciente a una banda criminal, está cobrando cupos entre S/20 a S/50, según comentan algunos choferes.

Esto ha generado mucha preocupación entre los conductores y pasajeros, pues se trata de una vía muy transitada y donde hay entidades públicas importantes. En los videos se observa que estos sujetos usan la frase “alíneate con nosotros” que suele ser usada por estas bandas criminales.

Para evitar posibles represalias de estas mafias, algunos conductores de colectivos han optado por guardar silencio y no pronunciarse ante la prensa.

BRUTAL GOLPIZA EN RESTOBAR DE PIURA

Las cámaras de seguridad registraron un altercado que terminó con un ataque brutal contra una persona que fue atacada por seis hombres, los que le lanzaron hasta sillas para dejarlo inconsciente en el piso. Según las pericias médicas, el joven sufrió heridas por arma blanca, traumatismo cervical y traumatismo encéfalo craneano.

ÁNCASH: ASESINAN A ABUELA, MADRE Y NIETA EN SU CASA

Tres integrantes de una misma familia fueron asesinadas durante una reunión al interior de su casa en Áncash. Según el padre de la pequeña fallecida, sicarios llegaron en motocicleta, entraron a la vivienda y atacaron a balazos. Llama la atención que el padre de familia señaló que no recibían amenazas.