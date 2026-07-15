Balacera durante partido de fútbol en San Miguel: incidente habría comenzado por una tarjeta roja

Una noche de diversión se convirtió en una situación de peligro. Durante un partido de fútbol disputado en una cancha deportiva ubicada en el cruce de la calle Coronel José Inclán y el jirón Libertad, en San Miguel, se registró una balacera que generó pánico entre los vecinos y asistentes.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, el incidente se habría iniciado luego de que el árbitro mostrara una tarjeta roja durante el encuentro. Esta decisión provocó la molestia de un grupo de barristas, quienes presuntamente realizaron varios disparos y desataron el temor entre las personas que se encontraban en el establecimiento.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar y encontraron más de cinco casquillos de bala. Las evidencias fueron recogidas como parte de las diligencias destinadas a identificar y ubicar a los responsables del hecho.

Los vecinos señalaron que este tipo de incidentes se registra con frecuencia en la zona. Por ello, solicitaron a la Municipalidad de San Miguel reforzar los patrullajes con personal de serenazgo y agentes policiales para prevenir nuevos episodios de violencia.

Cabe mencionar que el establecimiento donde se encuentra la cancha deportiva fue clausurado, debido a que presuntamente no contaba con la autorización necesaria para realizar este tipo de eventos. Mientras tanto, la PNP continúa con las investigaciones correspondientes.