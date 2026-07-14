Secuestro y robo en Los Olivos: PNP continúa búsqueda de los responsables

Mientras realizaba el recorrido habitual junto a su cliente de años, un administrador de un conocido night club en Los Olivos, el conductor de un taxi vivió momentos de terror cuando un vehículo los intervinieron. De allí bajaron seis sujetos armados que serían extranjeros, y los metieron de manera separada a los autos.

El administrador llevó la peor parte, no solo porque lo golpearon violentamente, sino porque lo llevaron hasta el night club que dirige y se llevaron S/170 mil de la caja fuerte. Luego, dejaron al administrador amordazado y maniatado, mientras que los delincuentes dieron el informe que ya podían soltar al taxista porque tenían el dinero.

En tanto, el conductor del taxi relató que lo lanzaron en la carretera Panamericana alrededor de las 4 de la mañana, aproximadamente. Desde allí encontró un patrullero de la policía de la comisaría Laura Caller, dependencia donde puso el robo de su unidad, la que fue hallada horas después, pero los responsables aún no han sido detenidos.

ARMA USADA EN ATAQUE A ORQUESTA FUE UTILIZADA EN DOS CRÍMENES MÁS

Los agentes policiales detectaron durante su investigación que el arma que fue usada para el atentado contra la orquesta "Las estrellas de la cumbia" habría servido para perpetrar dos hechos criminales: el ataque contra un comerciante ambulante al que le dispararon en los pies y lo abandonaron; y el asesinato de Claudio Pardo, ocurrido en una concesionaria de vehículos de la avenida Primavera.

PACHACAMAC: GRABAN A DELINCUENTE LLEVÁNDOSE UN BALÓN DE GAS

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un ladrón intentó llevarse un balón de gas y otros objetos de valor que estaban en el segundo piso de un hospedaje en Pachacamac. Cuando estaba a punto de tomar otro objeto fue descubierto por el dueño que le lanzó una mesa.