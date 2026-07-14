Multas a motos eléctricas desde el 2 de agosto: sanciones van desde S/550 hasta S/2,750

Las multas para motos eléctricas entrarán en vigencia el 2 de agosto, según lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La medida busca regular la circulación de estos vehículos, que han incrementado su presencia en las vías de Lima sin contar con la documentación requerida.

Javier Ávalos, exjefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial PNP, señaló a Panamericana Televisión que la norma busca que estos vehículos sean identificados y que los conductores cumplan con la documentación exigida.

Desde el 2 de agosto, la policía multará a quienes invadan ciclovías y fiscalizará la documentación de estos vehículos, que ya son utilizados incluso para servicio de taxi. Las exigencias alcanzan a motocicletas, bicimotos, trimotos y scooters eléctricos que superen los 25 km/h, los cuales deberán contar con placa de rodaje, tarjeta de identificación vehicular, SOAT vigente y licencia de conducir P2A.

Costos de las multas y regularización

El incumplimiento de la norma tendrá sanciones económicas: S/550 por circular en ciclovía, S/660 por no tener placa, S/660 por no contar con SOAT y S/2,750 por conducir sin licencia. El conductor podría recibir varias papeletas en una sola intervención. Se estima que 150 mil motos eléctricas están en la mira de las autoridades. El primer paso para regularizar es inscribir la moto en registros públicos con un costo de S/99.

El MTC evalúa ampliar la fecha de inicio de fiscalización para facilitar el trámite de documentos. Ávalos advirtió que la falta de conciencia vial ha generado accidentes fatales, ya que muchos conductores invaden ciclovías, circulan en contra del tránsito o pasan luces rojas. La norma busca reducir estos riesgos y mejorar la convivencia vial en espacios no diseñados para este tipo de vehículos.

Impacto en el sector pesquero

Por otro lado, el fenómeno El Niño, que inició en marzo, tendría su mayor impacto en las próximas semanas y podría extenderse hasta septiembre con alta probabilidad de alcanzar magnitud muy fuerte. El sector pesquero sería el más afectado.