Santa Anita: municipalidad ordena clausurar mercado “Tierra Prometida”

La clausura del mercado Tierra Prometida en el distrito de Santa Anita generó un fuerte enfrentamiento en la madrugada. tras esta situación, los comerciantes tienen que rematar en la calle sus productos debido a esta decisión. Según lo que argumentó la municipalidad del distrito, el lugar no contaba con licencia de funcionamiento ni de Defensa Civil.

ES UNA “CORTINA DE HUMO”

Una comerciante señaló que la alcaldesa quiere tapar su situación con una “cortina de humo” pues le están pidiendo la vacancia para este viernes. “Como comerciantes siempre hemos sacado adelante el mercado”, puntualizó y dijo que cuando les han pedido papeles ellos han pagado además, negó que hayan estado realizando construcciones irregulares, como dice la municipalidad: “nosotros hemos tratado de mejorar un poco, no hemos hecho una construcción como dice la alcaldesa”, manifestó.

El gerente general del mercado Tierra Prometida manifestó que la municipalidad no ha agotado todo el proceso administrativo y que de manera arbitraria ha decidido cerrar el centro de abastos. “Lo que hace la alcaldesa es una cortina de humo porque se está viendo su vacancia y ella debería responder con cosas concretas y no afectando Tierra Prometida”, señaló.

Por otro lado, en cuanto a las construcciones irregulares, el gerente señaló que solo se están haciendo mejoras de infraestructura para cubrir todas las características que pide Defensa Civil: “El mercado ha realizado el trámite para su proceso de habilitación urbana tres veces, pero el TUPA actual de la municipalidad viene con la ley anterior, no con la vigente”, enfatizó.