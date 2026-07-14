Profesor denunciado por tocamientos en colegio de Comas tiene paradero desconocido

Padres de familia del colegio José Carlos Mariátegui en el distrito de Comas, protestaron con carteles en mano, para denunciar a un profesor de religión acusado de presuntos tocamientos indebidos a escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria.

Un padre señaló que, tras la primera denuncia, han surgido más casos y quejas contra otros docentes. Los padres cuestionaron que el profesor tenga título en lengua y literatura, pero haya sido designado para enseñar religión y estar a cargo del área de psicología.

"¿Cómo ha podido estar ejerciendo como profesor de religión? ¿Quién le dio el cargo de psicólogo?", expresó un padre a Buenos Días Perú, quien también criticó la falta de respuestas de la directora del colegio, Sara Lezameta.

Falta de información y acciones

El caso fue denunciado el 3 de julio, pero los padres se enteraron 10 días después por una información filtrada. Los alumnos de secundaria anunciaron una huelga, lo que motivó la visita de la UGEL al colegio. El padre de familia indicó que el profesor fue puesto a disposición de la UGEL y que la denuncia se encuentra en la fiscalía, aunque su paradero es desconocido.

Mientras que otro padre denunció la falta de transparencia de la dirección y señaló que el colegio es hermético, lo que impide el ingreso libre de los padres para conocer lo que ocurre dentro. "Si en su momento la directora hubiese comunicado desde el día uno lo sucedido, más padres o niños afectados hubiesen dado a conocer su tema", manifestó otro entrevistado.

Dos asaltos en Piura

Por otro lado, delincuentes armados asaltaron dos negocios en Piura. De acuerdo a las primeras investigaciones fueron cometidas por la misma banda criminal. El primer robo fue en una joyería, mientras que el otro hecho delictivo ocurrió en una tienda de abarrotes días después.