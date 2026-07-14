Discusión tras choque terminó en accidente de tránsito en Surco

Mediante un video se registró parte del altercado ocurrido a la altura del puente Derby, donde el enfrentamiento entre los involucrados derivó en un nuevo incidente.

Un accidente de tránsito se registró en la Panamericana Sur, a la altura del puente Derby, en el distrito de Surco, cuando un vehículo impactó contra otro, desencadenando una serie de incidentes entre los involucrados.

Tras el choque, el conductor del vehículo afectado reclamó de manera alterada a los ocupantes de la otra unidad. Estos respondieron de forma defensiva, lo que provocó una reacción violenta por parte del hombre, quien terminó rompiendo uno de los espejos retrovisores del automóvil.

A raíz de esta situación, las ocupantes descendieron del vehículo para encarar al conductor. Sin embargo, en un intento por impedir que la unidad se retirara del lugar mientras avanzaba, una de ellas cayó sobre la pista, sufriendo diversas lesiones producto del impacto.

MUJER FUE LLEVADA A LA CLÍNICA

Tras quedar tendida sobre el pavimento, la mujer fue trasladada a una clínica local para recibir atención médica. Según los primeros reportes, presentó diversas lesiones producto de la fuerte caída y permanece en observación mientras continúa su evaluación médica.

Asimismo, el conductor involucrado fue conducido a la comisaría del sector, donde quedó retenido para las diligencias correspondientes y el desarrollo de las investigaciones.