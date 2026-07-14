Cae banda que asaltaba tiendas tecnológicas en Lima haciéndose pasar por clientes

Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron en Comas a tres hombres y tres mujeres que integrarían la organización criminal.

Durante un operativo realizado en el distrito de Comas, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a seis presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al asalto de tiendas tecnológicas en diferentes zonas de Lima. Según las investigaciones preliminares, la organización habría cometido robos en al menos 14 establecimientos durante el último año.

Modus operandi de los delincuentes

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de uno de los locales, los sospechosos ingresaban a los establecimientos haciéndose pasar por clientes. Luego de distraer al vendedor, lo amenazaban con un arma de fuego para obligarlo a entregar el dinero recaudado durante el día y diversos equipos tecnológicos.

La banda no solo estaba integrada por hombres. Durante la intervención, los efectivos también detuvieron a tres mujeres. Entre ellas se encontraba una joven conocida con el alias de “La Nena”, quien habría participado en el asalto a un establecimiento ubicado en La Molina.

Los seis sospechosos fueron intervenidos momentos después de presuntamente asaltar una tienda tecnológica en Comas. Durante la operación, uno de ellos habría intentado esconder en el baño del inmueble el arma de fuego que utilizaban para cometer los robos. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su participación en otros hechos delictivos registrados en Lima.