Un conductor resultó herido: dos buses repletos de pasajeros fueron baleados en Puente Piedra

Un ómnibus de la empresa El Dorado, con 40 pasajeros a bordo, fue baleado anoche cuando circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del paradero Los Sauces. En el ataque, el conductor resultó herido.

Según testigos, la unidad, que se dirigía a Trujillo, fue interceptada por una motocicleta con dos sujetos a bordo. Uno de los delincuentes que viajaba en la parte posterior disparó contra la zona donde se ubica el chofer.

DEJARÁ DE OPERAR

El herido fue identificado como Santos C., de 47 años; llevaba seis meses trabajando para la referida empresa, fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra, donde permanece internado.

Una hora después del primer incidente, otro bus de la misma empresa fue atacado a balazos a la altura del paradero Fundición. Según el conductor, tres motos comenzaron a perseguir la unidad cuando se dirigía hacia Paiján, La Libertad.

El conductor bajó la velocidad, una motocicleta bloqueó el paso del bus y los ocupantes de otro vehículo menor dispararon repetidas veces contra el conductor, que afortunadamente logró esquivar las balas.

La unidad, con 60 pasajeros, terminó con cuatro impactos de bala; no hubo heridos. Se conoció que la compañía dejará de operar hasta nuevo aviso.