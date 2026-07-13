Cyber Week: aerolínea ofrece precios ultra bajos en pasajes aéreos

La aerolínea JetSmart anunció el lanzamiento de su campaña por el Cyber Week, una de las más grandes del año, ofreciendo importantes descuentos en pasajes aéreos para rutas nacionales e internacionales.

​Mayra Sánchez, gerente comercial de JetSmart, señaló en una entrevista para Buenos Días Perú que la compañía cuenta con promociones especiales activas. La más destacada es una "tarifa flash" con hasta 55% de descuento para viajar hacia el Cusco, una oferta por tiempo limitado que estará disponible en la web.

​La ejecutiva precisó las fechas clave de esta campaña para que los usuarios puedan programar sus viajes con anticipación, desde hoy lunes 13 de julio hasta el 16 de julio. Los pasajes adquiridos aplican para volar desde el 1 de agosto hasta el 3 de diciembre.

​Descuentos en diversas rutas y destinos

​Sánchez explicó que los porcentajes de rebaja varían según el destino elegido. Por ejemplo, la ruta hacia Chiclayo cuenta con hasta un 44% de descuento, mientras que los vuelos directos a Buenos Aires (Argentina) ofrecen un 45% de ahorro.

Recomendaciones y suscripciones

Asimismo, recomendó a los usuarios a seguir su cuenta oficial de Instagram (@jetsmart_peru) de o suscribirse a su boletín de correo electrónico, ya que las "tarifas flash" suelen tener una vigencia de solo 24 horas.