¡Impactante! Taxi termina dando vueltas de campana tras impactar contra camioneta blanca

Un violento accidente fue registrado por las cámaras de seguridad en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las imágenes muestran el momento cuando un taxi da vueltas de campana tras impactar de manera violenta contra una camioneta blanca. El hecho ocurrió en la intersección de Malecón Checa con Pirámide del Sol.

DOS PERSONAS HERIDAS

Como saldo de este choque, dos personas quedaron heridas y los dos vehículos terminaron con severos daños, la peor parte la llevó el conductor del taxi que quedó atrapado dentro de la unidad, en tanto la pasajera recibió atención médica de emergencia en el lugar; en tanto, el conductor de la camioneta blanca habría logrado salir por sus propios medios de su vehículo y, según información preliminar, no sufrió heridas graves.

Según las imágenes, el taxi se trasladaba por la avenida Malecón Checa cuando en la intersección con Pirámide del Sol la camioneta blanca apareció y se produjo el violento accidente. Hasta el lugar llegaron unidades de bomberos y serenazgo que dieron los primeros auxilios a los pasajeros. Según testigos, la camioneta blanca se habría pasado la luz roja, provocando el impacto de las unidades.