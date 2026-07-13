Misterioso auto negro ronda La Molina y Ate: detienen a presunto implicado en robos

Un vehículo ha generado temor entre los vecinos de los distritos de Ate Vitarte y La Molina, pues estaría implicado en diversos robos en estas zonas. La Policía logró detener a una persona que estaría involucrada en estos delitos que involucran a esta camioneta negra.

CAMIONETA NEGRA RONDA LA MOLINA

Según información policial, este vehículo ha sido visto en La Molina donde el gerente de Seguridad Ciudadana del distrito explicó el caso en que un joven fue atacado por los ocupantes de este vehículo para robarle, pese a que la persona intentó detener a estos sujetos, terminaron llevándose su dispositivo celular.

Otro caso captado por las cámaras de seguridad en la zona de Mayorazgo en La Molina, captaron cuando uno de los delincuentes atacó a una mujer que estaba con su mascota, la mujer intentó escapar del malhechor que estaba armado, pero terminando dejando su teléfono y estos sujetos se lo llevaron.

AÚN SE INVESTIGA EL CASO

A raíz de estos casos en La Molina, las autoridades decidieron detener el vehículo negro que se movilizaba por las calles de Ate Vitarte. Gracias a la placa de la unidad se le puso identificar, pero ahora se investiga si el detenido estaría involucrado con estos y otros delitos.