Acribillan a mototaxista en SJM: crimen estaría relacionado con el ‘gota a gota’

Los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose en Lima. Durante la noche del sábado 13 de junio, un mototaxista extranjero fue asesinado de varios disparos en los alrededores de la calle César Canevaro, en San Juan de Miraflores (SJM). La víctima fue interceptada por sus atacantes cuando se encontraba dentro de su unidad.

Tras el crimen, vecinos de la zona revelaron que los cuatro delincuentes llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y atacaron con sus armas de fuego en repetidas ocasiones al transportista. Luego de cometer el asesinato, escaparon con rumbo desconocido.

HIPÓTESIS DEL CRIMEN

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar del asesinato, donde recogieron casquillos de bala y recabaron los testimonios de las personas que presenciaron el ataque. De acuerdo con las primeras investigaciones, se maneja la hipótesis de que la víctima estaría vinculada con el sistema de préstamos ilegales conocido como ‘gota a gota’.

Finalmente, los residentes de la calle César Canevaro indicaron que el ciudadano extranjero no vivía en la zona donde ocurrió el crimen. Sin embargo, señalaron que se reunía frecuentemente con sus compatriotas en los alrededores.

BALEAN BUS DE ORQUESTA MUSICAL

No solo los transportistas se han convertido en el blanco de los delincuentes, sino que también las orquestas musicales. Desconocidos a bordo de una motocicleta desataron una balacera contra un bus de 'Las Estrellas de la cumbia' en Los Olivos. Se registraron tres heridos.

TRUJILLO SE HA CONVERTIDO EN TIERRA DE NADIE

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que suboficial fue asesinado de varios balazos en la vía pública. A pesar de que el agente intentó repeler los ataques de los delincuentes, terminó perdiendo la vida al instante y tendido en el pavimento de la calle.

Un desconocido llegó hasta las inmediaciones de un local para dejar un artefacto explosivo, el cual segundos después de salir corriendo terminó estallando. El ruido causó un pánico entre los vecinos. El dueño reveló que no ha recibido ningún tipo de amenaza.