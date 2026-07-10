SJL: madre denuncia que doparon a su hijo en el colegio

Una madre denunció que su hijo de 14 años habría sido dopado dentro de la institución educativa N° 158 Santa María, en San Juan de Lurigancho y lo trasladó por sus propios medios al hospital Marco Aurelio Díaz Ufano donde permaneció internado durante tres días: “dentro del colegio han dopado a mi hijo, le han dado sustancias tóxicas”, señaló la mujer y recalcó que el ingreso al hospital es por ingerir en una bebida benzodiacepina.

Por otro lado, la madre también cuestionó una presunta falta de respuesta por parte de las autoridades del colegio: “la directora no se ha presentado en ningún momento”, aseguró y dijo que la compañera responsable de este hecho sería excluida.

Los padres de familia denunciaron otros presuntos problemas de seguridad dentro del plantel como la falta de disciplina y el mal comportamiento de muchos alumnos, incluso, aseguraron que se vende estupefacientes y que la directora sabe de esta situación.

CONTEXTO EDUCATIVO QUE PREOCUPA

Según el Ministerio de Educación, durante el 2025 se reportaron más de 19 mil casos de violencia escolar en el país, entre agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

INDECOPI INVESTIGA COLEGIO INNOVA SCHOOLS: PODRÍA RECIBIR MÁS DE S/2.4 MILLONES

Luego de que se denunciara un caso de acoso sexual dentro de la institución educativa y que padres de familia señalaran que la directora sabía del hecho, pero no actuó con celeridad y eficacia, Indecopi inició un procedimiento para determinar si el plantel actuó con la diligencia requerida.

PAPA LEÓN XIV YA RENOVÓ SU DNI ELECTRÓNICO

Robert Prevost, el papa León XIV, ya renovó su DNI electrónico y se espera que durante su próxima visita pueda recogerlo. Según Carmen Velarde, jefe de la Reniec, el trámite fue gestionado como parte de la estrategia nacional “Identificación sin Fronteras”.

ESCOLAR DANZANTE TERMINA HERIDO TRAS REALIZAR ACROBACIA

Un menor de 12 años resultó herido durante un concurso de danza en su colegio cuando realizaba acrobacias. Testigos señalaron que el alumno perdió el conocimiento tras el impacto y que fueron sus padres, docentes y compañeros quienes intentaron auxiliarlo. Finalmente, fue trasladado al hospital.