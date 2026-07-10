Buenos Días Perú

10/07/2026

Violento robo de lingotes de oro en Surco: investigan versiones encontradas

Las autoridades continúan investigando el hecho que ocurrió en la avenida El Derby en el distrito de Surco.



Continúan las diligencias por el violento robo de lingotes de oro en el distrito de Surco, alrededor de las 6 de la mañana del día de ayer, jueves 9 de julio. El abogado de la empresa de transportes indica que había tres personas presentes en los hechos, dos que iban a bordo de la camioneta atacada. 

Dicha camioneta era blindada, por lo que el conductor y copiloto lograron salvarse, aunque están heridos. Según se informa, entre 3 y 5 sujetos, encapuchados y con largas armas, los atacaron.

De acuerdo a algunas declaraciones, una persona señaló que se llevaron una mochila con un pequeño paquete con oro, en tanto, otro involucrado señaló que no trasladaban precisamente oro, sino que iban a recoger a una persona de la zona del Callao. Estas versiones están siendo analizadas por las autoridades.

SAN MIGUEL: PRESENTAN PLAN DE DESHACINAMIENTO DE “MARANGUITA”

Ante la grave situación que se vive en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Maranguita”, se está implementando un plan de deshacinamiento y redistribución de adolescentes a nivel nacional, el cual tiene dos etapas, y en los primeros 90 días se busca presentar 300 expedientes a las diversas Cortes de Justicia solicitando la variación de las medidas socioeducativas.

 


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