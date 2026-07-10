Elecciones municipales: votantes aún no tienen definido un candidato

Para las elecciones municipales, 21 candidatos están habilitados para competir rumbo al sillón municipal de Lima, 21 propuestas que plantean resolver los problemas más urgentes.

Una reciente encuesta ubica a Carlos Bruce de Somos Perú con un 14%, mientras que Samuel Daza de Fuerza Popular y Luis Rubio de Renovación Popular tienen el 10%.

Según el calendario electoral, este 26 de julio será el sorteo de miembros de mesa y la primera semana de agosto es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos.

KEIKO FUJIMORI NO DESCARTA RETOMAR RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON MÉXICO

La presidenta electa Keiko Fujimori no descarta retomar relaciones diplomáticas con el gobierno de México, pese a las últimas declaraciones de su homóloga, Claudia Sheinbaum, quien, en conferencia de prensa, reiteró su posición de que Pedro Castillo era aún el legítimo presidente del Perú.

KEIKO FUJIMORI Y JOSÉ BALCÁZAR CONVERSARON SOBRE PROBLEMAS DEL PAÍS

Durante la reciente visita de José Balcázar a la oficina de Keiko Fujimori, ambos conversaron sobre los principales problemas que afectan a la ciudadanía y las medidas que deberá adoptar el próximo gobierno para atender las demandas de la población. La presidenta electa visitará Palacio de Gobierno los próximos días.

FRANCIA Y ARGENTINA

En la ciudad de París, Francia, la clasificación del equipo galo a semifinales provocó violentos festejos. Por otro lado, en Argentina, un adulto mayor no respetó las señales de peligro y sufrió un violento accidente.