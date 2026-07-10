¡Los intimidó! Mujer persigue miniván donde fugaban sus asaltantes en SJM

Un poste de alumbrado público terminó destruido por una miniván que terminó impactando violentamente contra la estructura en la avenida Central en el distrito de San Juan de Miraflores. El vehículo pertenecía a delincuentes que estaban huyendo de su última víctima.

Se trata de una mujer que perseguía a unos delincuentes con su automóvil porque le robaron su celular cuando llegaba a su vivienda. Los maleantes huyeron en la van, pero la mujer empezó a perseguirlos a bordo de su vehículo mientras hacía sonar su bocina para alertar a las autoridades.

Lamentablemente, no había agentes o patrullas en los alrededores por lo que no obtuvo ayuda, sin embargo, los delincuentes se chocan contra el poste y ella empieza a gritar por apoyo ante la inacción de las personas, ella agarró una piedra la lanzó contra los delincuentes que terminaron huyendo a pie.

Los agentes de seguridad observaron que la van impactada tenía una placa clonada, por lo que no descartan que los delincuentes hayan usado el mismo vehículo para cometer otros delitos.

CUATRO POLICÍAS DETENIDOS POR EXTRAÑA INTERVENCIÓN

Una mujer hizo una denuncia contra cuatro supuestos policías que la subieron a una camioneta, la amenazaron con un arma y la golpearon para que diera sus pertenencias, entre ellos cinco laptops y un celular de alta gama.

DIPUTADO ELECTO POR PUNO TIENE ALTERCADO CON UN TRABAJADOR

El diputado electo por la región Puno, Helard Vladimir Soncco Villanueva, tuvo una discusión con un trabajador de la empresa de agua potable EPS SedaJuliaca, que acudió a su vivienda, para suspenderle el servicio de agua por falta de pago. El trabajador llegó a la vivienda para suspender el servicio, cuando el diputado electo salió del inmueble y, lejos de mostrar una actitud conciliadora, increpó al trabajador con frases intimidatorias.