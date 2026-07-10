Los Haaland peruanos: nombre del jugador noruego ya aparece en registros del Reniec

La popularidad del futbolista Erling Haaland aumentó por su buen desempeño en el Mundial 2026; eso habría llevado a muchos padres o madres del Perú a bautizar a sus recién nacidos con el nombre del jugador noruego.

El nombre del delantero del club Manchester City y de la selección noruega comenzó a aparecer y aumentar en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) hace solo unas semanas.

‘ANDROIDE’: ERLING HAALAND

Así, tenemos hasta el momento 563 peruanos que llevan el nombre del deportista, que con su buena actuación metió a su selección a los cuartos de final de la Copa del Mundo y lleva siete goles en lo que va del certamen.

También 91 connacionales llevan el nombre y apellido paterno del popular ‘Androide’: Erling Haaland, mientras que 468 peruanos recién nacidos se llaman simplemente Haaland.