Tras intensa persecución detienen a requisitoriado en Barranco: en su vehículo se hallaron armas

En un trabajo coordinado, agentes de la Policía Nacional y serenos del distrito de Barranco lograron intervenir a un sujeto cuyo automóvil tenía la placa clonada.

Al notar la presencia de las autoridades, el hombre emprendió la huida; tras una intensa persecución y luego de aplicar el plan cerco, capturaron al individuo que está requisitoriado.

ARMAS DE FUEGO

Al momento de la intervención, el sospechoso no opuso resistencia; fue trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones respectivas; en su auto se encontraron armas de fuego.

Las cámaras de videovigilancia fueron vitales para la intervención del sujeto, ya que su sistema permite grabar las placas de los autos y luego realizar consultas si la unidad tiene problemas.

ASESINATO DE TRABAJADORA

Tras un paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional capturaron a un adolescente de 17 años, que el pasado 23 de junio, habría asesinado de varios disparos a Janet Díaz, de 47 años de edad, en el Callao. El menor fue intervenido en los alrededores de la losa deportiva Atalaya.

ROBAN LINGOTES DE ORO

En la bajada de la avenida El Derby, con salida hacia la Panamericana Sur, en el distrito de Santiago de Surco, se desató una intensa balacera. Sujetos robaron lingotes de oro de un vehículo. El ataque habría dejado un conductor herido de bala, un hombre secuestrado y el hurto de una mochila que, según información inicial, contenía la valiosa carga.