Retroexcavadora queda atorada en puente de Javier Prado y genera congestión en San Borja

En el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Aviación, una retroexcavadora quedó atrapada al intentar pasar por uno de los puentes de la zona, generando una gran congestión vehicular.

El incidente provocó el bloqueo de uno de los carriles con dirección de La Molina hacia San Isidro durante la hora punta, ocasionando demoras entre los conductores. Ante esta situación, efectivos policiales acudieron al lugar para controlar el tránsito y agilizar la circulación vehicular.

DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA

Por otro lado, tras varios esfuerzos, la maquinaria pesada pudo ser retirada del lugar. Sin embargo, el impacto generó daños en la infraestructura del puente, lo que representa un posible riesgo para los miles de vehículos que circulan diariamente por esta vía.

Ante esta situación, se solicita que se adopten medidas más estrictas para evitar este tipo de incidentes, debido a que no sería la primera vez que vehículos de gran tamaño intentan transitar por zonas que no cuentan con las condiciones permitidas para su circulación.