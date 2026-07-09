¡Colapsó! Maranguita Hacinada ya no tiene espacio para un interno más

Los constantes incidentes registrados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como “Maranguita”, han llevado a las autoridades a adoptar medidas más drásticas con el objetivo de recuperar el control y mejorar las condiciones de seguridad al interior del establecimiento.

La sobrepoblación se ha convertido en una de las principales problemáticas del centro juvenil, ya que los recurrentes conflictos protagonizados por los internos han evidenciado la necesidad de ejecutar planes de ampliación y reestructuración de la infraestructura.

Una de las nuevas edificaciones corresponde al pabellón San Francisco, cuya construcción se encuentra prácticamente culminada. Sin embargo, aún no se ha definido una planificación adecuada para el traslado de los internos y la puesta en funcionamiento de estas instalaciones.

MÁS CONTROL DE SEGURIDAD

Según Luis Vega, director ejecutivo del Pronacej, la situación actual del centro juvenil es crítica, por lo que se ha elaborado un plan de intervención orientado a reducir los problemas de seguridad. “Hemos tomado la decisión de implementar este plan de deshacinamiento de distribución de adolescentes a nivel nacional”, indicó.

Asimismo, este plan consta de niveles para un mejor funcionamiento. “Este es un plan que consta de dos etapas, a 90 y a 180 días, en donde en los primeros 90 días se tiene planteado presentar 300 expedientes a diversas cortes superiores solicitando la validación de las medidas socioeducativas”, agregó.

SE PIENSAN HACER TRASLADOS

Por otro lado, también se ha pensado en hacer traslado de otros internos del interior del país a las nuevas instalaciones. “Estamos planteando el traslado inmediato de 62 jóvenes del centro juvenil de Trujillo a Lima, porque en Lima se reúnen mayores condiciones de seguridad que en los otros centros juveniles del país”, manifestó.