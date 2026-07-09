Llovizna inunda bypass en Villa María del Triunfo

Tras las lloviznas en Lima Sur, calles y puentes amanecen inundadas ocasionando varios problemas para conductores y transeúntes. En Villa María del Triunfo, el bypass en el sector de Nueva Esperanza vuelve a estar bajo el agua por este evento climático en la capital.

El agua se ha acumulado en esta zona lo que ha ocasionado que algunos peatones y autos no puedan pasar, esta situación ha obligado a los agentes de serenazgo han cerrado los accesos por ambos lados de este bypass.

Cabe precisar que esta es una escena que se repite cada año cuando hay lloviznas, el bypass queda inundado, pero las autoridades no realizan acciones para prevenir este tipo de situación, pues la obra se queda inutilizable por una leve llovizna. Otra situación que afecta a este paso es la presencia de basura, por lo que desde la madrugada quedó inundado.

Las patrullas de serenazgo se encuentran en las entradas de este bypass para evitar que vehículos ingresen y puedan quedarse varados. De acuerdo al reportero de Buenos Días Perú, la profundidad de las aguas contenidas llegaría a los 15 centímetros.

FISCALÍA INVESTIGA A SIETE ESTUDIANTES POR TOCAMIENTOS INDEBIDOS

El escándalo en un colegio de Ate Vitarte, Innova Schools, sigue generando respuestas de las autoridades. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la UGEL 6 activaron los protocolos de atención para la víctima y los padres de familia por un caso de agresión sexual. El Ministerio Público investiga a siete estudiantes implicados.