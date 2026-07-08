Autoridades se pronuncian por denuncia de agresión en colegio Innova Schools

Desde las oficinas de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), el director Marco Tupayachi ha dado una conferencia de prensa debido a la denuncia de padres de familia por un caso de violencia sexual contra un menor de edad. En tanto, la Municipalidad de Ate procedió a clausurar las instalaciones de la institución educativa Innova Schools sede Mayorazgo, donde se reporta este hecho.

Ya que el colegio está clausurado, los padres de familia se están reuniendo con las autoridades educativas en la entidad educativa Unión Latinoamericana en La Molina, donde se está convocando a padres del cuarto, quinto y sexto grado, para expresar la problemática que están viviendo.

FISCALIA INFORMA QUE SERÍAN SIETE INVOLUCRADOS

Los padres de familia ya habían denunciado presunto acoso, encierro en baños de estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, al parecer, la directiva ya estaba al tanto, pero no se ejecutaron acciones hasta que ocurrieron los tocamientos indebidos contra un menor por parte de un estudiante de 11 años.

La Fiscalía indica, a través de un comunicado, que son siete los presuntos agresores involucrados, por eso la DRELM está indicando que los próximos días seguirán las conversaciones con los padres y se tomarán acciones de seguridad y prevención con los menores. En tanto, la institución ha señalado que se instalarán más cámaras de seguridad en el plantel, además, la DRELM está pidiendo la suspensión de la directora.

El director Tupayachi indicó que se va a instalar el aplicativo “Reporta Ya”, para que los estudiantes y padres se comuniquen directamente con el Ministerio de Educación, pues según las autoridades, en ningún momento les llegó denuncias previas de acoso y bullying.