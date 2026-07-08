Surquillo: hombre se enfrenta con bate a ladrón de adornos de bronce de las puertas

Vecinos de Surquillo están hartos por los robos de adornos de bronce en puertas y ventanas que forman parte de su decoración. Ante esta situación, un residente salió con un bate de baseball para intimidar a un delincuente que intentaba llevarse estos elementos de bronce, afortunadamente, no se desencadenó una pelea.

De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad, el delincuente estaba con una herramienta que le ayudaba a sacar los adornos de bronce, en ese momento llega un hombre con un bate y conversa con el delincuente que, en lugar de pedir disculpas, termina huyendo tras desafiar al residente.

¿CUÁNTO COBRAN POR VENDER ESTE MATERIAL?

Estos sujetos tienen interés en apropiarse del bronce porque puede venderse a mercadillos donde tienen un costo entre S/17 y S/27, aproximadamente. En esta zona varias puertas tienen estas incrustaciones que inescrupulosos buscan retirar y llevárselas.

Se trata del cruce de la avenida General Recabarren en Surquillo, donde hay una sede policial encargada del cuidado de las embajadas, sin embargo, vecinos señalaron que cuando han visto este tipo de robos en flagrancia no han tenido una respuesta rápida de los agentes de seguridad.

CONFIRMAN PERMANENCIA DE JULIO VELARDE FRENTE AL BCRP

Julio Velarde confirmó su permanencia por cinco años más para mantener la estabilidad económica del país. Expertos encuentran este paso como clave para iniciar con buen pie el próximo gobierno, pues por varios años, el sol ha mantenido su independencia, se ha fortalecido y su inflación se ha mantenido en 2.3 % de promedio, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.

PRESIDENTE BALCÁZAR INVITA A KEIKO FUJIMORI A PALACIO

El presidente interino del Perú, José María Balcázar, invitará a la presidente electa, Keiko Fujimori, a Palacio de Gobierno para coordinar una adecuada transferencia de mando. Asimismo, indicó que el excandidato presidencial Roberto Sánchez debe aceptar la victoria de la lideresa de Fuerza Popular.