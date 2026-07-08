Trabajadores que estén de pie más de tres horas tendrán derecho a descanso sentado

Los trabajadores de los sectores público y privado que permanezcan de pie de manera continua por tres horas o más tendrán derecho a descansos sentados durante su jornada laboral, de acuerdo a la Ley Nº 32721, publicada este miércoles en El Peruano. La medida busca proteger la salud y la dignidad de quienes realizan labores prolongadas en esa posición, y dispone que los empleadores proporcionen sillas o asientos ergonómicos con respaldo.

Los periodos de descanso sentado forman parte de la jornada laboral, por lo que no podrán ser descontados del tiempo de trabajo. La norma se aplica en todos los centros de trabajo públicos y privados donde se requiera estar de pie por períodos continuos iguales o superiores a tres horas.

Sectores priorizados y obligaciones

Entre los sectores donde se priorizará su implementación se encuentran el comercio minorista y retail, hostelería, gastronomía y turismo, centros de salud, servicios financieros y administrativos presenciales, transporte y aeropuertos, instituciones de educación básica, y personal de vigilancia privada en puestos fijos. Las empresas deberán incorporar estas medidas en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La norma no exige una silla individual por cada trabajador; las empresas podrán implementar sistemas proporcionales y rotativos. No será exigible cuando la posición de pie sea inherente a la actividad, como en operarios industriales, personal agrícola o técnicos en mantenimiento, ni cuando sentarse represente un riesgo para la seguridad.

Supervisión y sanciones

El cumplimiento de la ley será supervisado por la Sunafil, Servir y los gobiernos regionales, y su incumplimiento constituye infracción grave. Los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para adecuarse a la nueva disposición y evitar sanciones. Para los casos exceptuados, se deberán implementar pausas activas, rotación de tareas o descansos equivalentes.