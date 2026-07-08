Detonan explosivo frente a vivienda en SMP: no descartan un error de objetivo

En el distrito de San Martín de Porres, se reportó un nuevo ataque criminal. Se reportó que delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y dejaron cartuchos de dinamita frente a una vivienda ubicada en la calle Benjamin Doig.

El inmueble le pertenecería a un abogado y según los vecinos, la fuerte detonación despertó a todo el vecindario, además la explosión dañó la estructura de concreto del inmueble, más aún en la parte interna. Afortunadamente, nadie salió herido de este ataque.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL ATAQUE

En tanto, la persona encargada de la casa negó que haya recibido amenazas extorsivas, por ello, la policía maneja varias hipótesis sobre las causas que generaron el atentado, entre estas cabe la posibilidad de que los delincuentes se equivocaron de objetivo.

Las cámaras de seguridad de los alrededores podrían ayudar a identificar a los responsables del ataque, además, también se busca investigar cómo es que los delincuentes accedieron a la calle si se encuentra cercada.

"LAS RATAS DEL MAL NG"

En tanto, en Puente Piedra se perpetró otro acto criminal contra la vivienda de una comerciante. Las imágenes muestran un ataque a balazos de quienes serían la banda “Las ratas del mal NG”, sin embargo, estos sujetos fueron detenidos por agentes de la comisaría de Puente Piedra.

MATAN A CHOFER DE TRANSLIMA

Nuevamente, un conductor de la empresa de buses Translima falleció producto de las extorsiones y los ataques de sicarios. El chofer recibió siete impactos y pese a luchar por su vida en el hospital, no pudo superar sus graves heridas.

De acuerdo a los choferes, todos los días pagan un cupo a un administrador y este le debería dar el dinero al extorsionador, por lo que dicen que es extraño ya que ellos pagaban puntual.

‘CRISTORATA’ Y ‘JEQUE ÁRABE’ SE PELEAN

Un partido amistoso terminó con una tensa pelea entre los influencer ‘Cristorata’ y ‘Jeque Árabe’. Un empujón del ‘Jeque Árabe’ desató la furia de ‘Cristorata’ que terminó lanzándose sobre él e iniciaron la pelea.