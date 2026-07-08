¡Atención jubilados! ONP advierte sobre modalidades de estafas tras pago de gratificación de julio

¡Tenga cuidado! Desde este martes 7 de julio, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició con el pago del sueldo y la gratificación por Fiestas Patrias (depósito para pensionistas del régimen general); sin embargo, los jubilados deben tener cuidado de ser víctimas de algún tipo de estafa.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con Fermin Saénz, vocero de la ONP, señaló que una de las modalidades de estafa es el 'cambiazo', en donde uno de los sujetos mira la clave del pensionista y el otro distrae a la víctima para retirar la tarjeta y con ello van a una entidad para transferir a su cuenta o de otras personas.

"Si (son irrastreables) y a veces utilizan cuentas de un terceras personas, le dicen te va a llegar un dinero hoy día y te voy a dar una comisión. Hay personas inocentes que caen y prestan su cuenta y se pueden ver involucrados en una investigación", manifestó.

Recomiendan no prestar cuentas

Saénz recomendó que terceras personas no deben prestar sus cuentas bancarias para las transacciones de otros. Resaltó que con el pago de las pensiones y gratificaciones, muchos estafadores están al acecho en las entidades financieras.

Cambio de billetes

Otra modalidad de estafa es la del 'cambiazo' cuando los pensionistas realizan la compra de un producto. "El estafador lo que hace es cambiar el billete, le dice que es falso y saca nuestra pensionista saca un nuevo billete y así puede hacer hasta dos o tres veces", remarcó Saénz.

Proponen cambiar el petróleo por el GNV

De otro lado, gremios de transporte público alistan una propuesta que será presentada al nuevo gobierno de Keiko Fujimori, en donde proponen cambiar el petróleo para utilizar el Gas Natural Vehicular (GNV).