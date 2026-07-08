Atacan combi con explosivo en el Callao: unidad terminó calcinada

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró durante la madrugada de este miércoles 8 de julio en el Callao. Delincuentes lanzaron un artefacto explosivo contra una combi que se encontraba en inmediaciones de la avenida Colonial, provocando que la unidad terminara completamente calcinada.

De acuerdo con la información brindada por vecinos de la zona, sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar donde estaba el vehículo y arrojaron el explosivo sin ningún reparo. Tras la detonación, el fuego se extendió rápidamente y consumió gran parte de la estructura de la unidad.

Transportistas serían víctimas de extorsión

Aunque no sería el primer ataque registrado en la zona contra unidades de transporte público, varios trabajadores que recorren la avenida Colonial evitaron confirmar si vienen siendo amenazados por extorsionadores. Sin embargo, algunos señalaron que conductores estarían realizando pagos diarios a una banda criminal que mantiene atemorizado al sector.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este atentado. Las autoridades no descartan que una organización delictiva esté detrás de la exigencia de cobros ilegales a transportistas para permitirles trabajar con normalidad en esta transitada vía del Callao.