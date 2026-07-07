Recibió llamada y es asesinada: familia pide justicia para Laura

La criminalidad se sigue incrementando en la ciudad. Las cámaras de seguridad captaron los minutos previos al deceso de Laura Huere, quien fue atacada con un corte en la yugular.

Días después del crimen, su familia asegura haber encontrado nuevas pistas que podrían identificar al asesino, pues señalan que antes del hecho, llamaron a la víctima en la noche y le exigían que entregue una computadora, luego de siete minutos de salir de casa fue hallada sin vida: "Mi hermana ha sido asesinada de una forma que ninguna mujer se merece ser degollada", señaló una familiar.

Al parecer, la víctima tuvo una discusión con un hombre que terminó con el ataque con un objeto punzo cortante, luego el sujeto escapó dejando a la mujer sin vida en la vereda. Pese a que los familiares la llevaron de emergencia al hospital de Vitarte, solo se pudo confirmar su fallecimiento.

NUEVOS INDICIOS

La familia de Laura descubrió días después que ella recibió una llamada, lo que podría ser clave para descubrir la identidad del agresor: “Me he dado con la sorpresa que he encontrado un voucher de una tienda, por Puruchuco, en el cual hay una compra de una laptop de 3,999 soles", explicó la hermana.

Después de investigar por su cuenta, la familia encontró la identidad de un hombre que estaría involucrado en la adquisición de la laptop que la víctima tenía, se trata de Leonardo Quispe Flores, hombre que figura en estas sospechosas compras realizadas por Laura, y cuya firma está en varios recibos de pago.

La familia pide a las autoridades apoyo para encontrar quién y por qué asesinaron a Laura: “ninguna mujer merece ser asesinada de esa forma", señaló la hermana de la víctima. La familia exige que los investigadores que analicen a profundidad el celular de Laura, revisen sus últimas llamadas, mensajes y conversaciones, obtener pistas a las horas previas al asesinato.