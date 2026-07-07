Fiestas Patrias: banderas y escarapelas son lo más buscado en Mesa Redonda

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta Mesa Redonda, en el Centro de Lima, para conocer los precios y detalles de los adornos patrios de cara a las celebraciones por Fiestas Patrias. En este lugar se puede encontrar una amplia variedad de productos disponibles para el embanderamiento obligatorio que rige del 15 al 31 de julio, en el Cercado de Lima.

"Tenemos todos los símbolos patrios, escarapelas, banderas de todos los tipos de tamaños y de precios, más que todo calidad para todo tipo de bolsillo", señaló una vendedora a Panamericana Televisión.

Entre los productos destacan las banderas de tela poliseda desde S/3, opciones sin escudo para viviendas y con escudo para instituciones públicas desde S/5. También hay estandartes bordados computarizados para oficinas desde S/120.

Precios y recomendaciones

Los precios varían según el tamaño y el material. Las banderas con asta de 2.20 metros se ofrecen desde S/15, mientras que modelos más grandes alcanzan los S/10. Las escarapelas tienen precios desde S/5, con modelos con brillos y frases alusivas como "Te amo Perú" o "Viva el Perú".

Cabe resaltar, que la venta de estos artículos se intensifica ante la obligación municipal de embanderamiento, que contempla multas de S/1,375 para el Centro Histórico y S/5,500 por uso inapropiado de la bandera.