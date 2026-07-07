Chorrillos: vecinos denuncian accidentes en mototaxis por exceso de velocidad

Las imágenes de un mototaxi fuera de control causaron sorpresa entre los vecinos de Chorrillos. El registro muestra al vehículo bajando a toda velocidad por una empinada en San Juan de la Libertad, donde una tranquera quedó destruida.

Luego de arrasar con la tranquera, el mototaxi terminó volcándose en la curva al finalizar la empinada y el conductor quedó herido. Además, una mujer tuvo que correr, porque estaba cruzando la vía cuando el mototaxi apareció y un hombre fue golpeado por la tranquera que saltó y lo impactó fuertemente, por eso terminó doblándose de dolor.

DENUNCIAN CONTINUOS ACCIDENTES

Los vecinos señalan que no es la primera vez que sufren este tipo de accidentes de tránsito ocasionados por mototaxistas que bajan la empinada a velocidad y tienen temor que ocurran eventos fatales por este accionar. Incluso hay videos mostrando otro hecho donde un mototaxista termina volcándose al bajar a velocidad la empinada y tres personas quedaron heridas.

Ante esta situación y las denuncias repetidas, los vecinos piden a las autoridades que realicen acciones preventivas como la colocación de rompemuelles o reductores de velocidad para evitar que estos accidentes continúen.