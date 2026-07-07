Ariel Fefer regresa al Perú y estrena podcast: ¿Quién mató a mi madre?

Tras más de dos décadas del crimen de Myriam Fefer, caso que conmocionó al país, Ariel Fefer, hijo de la exempresaria, regresó al Perú para estrenar un podcast en el que contará detalles inéditos sobre el asesinato de su madre.

Durante su visita al set de Buenos Días Perú, Ariel expresó su malestar frente al sistema de justicia peruano, debido a que, hasta el momento, considera que no se ha esclarecido por completo quién estuvo detrás del crimen que acabó con la vida de su progenitora.

“Después de 20 años, llama mucho la atención que, en un caso tan emblemático como el de mi madre, no haya una respuesta. El hecho de que alguien sea absuelto no significa que la justicia no deba seguir buscando quién contrató a un sicario”, comentó.

¿A quién señaló el sicario que mató a Myriam Fefer?

En medio de sus declaraciones, Ariel Fefer recordó lo dicho por Alejandro Trujillo Ospina, el sicario condenado por el asesinato de su madre, quien, durante una intervención en Salta, Argentina, habría señalado a la persona que lo contrató para cometer el crimen.

“Al sicario le encanta hablar y sentirse machito en prisión, en Salta, Argentina, y decir: ‘Mi obra maestra fue matar a esta señora, Myriam Fefer, por encargo de la hija’. Él lo dijo en Salta hace muchos años, donde lo capturaron”, manifestó.

Finalmente, Ariel Fefer invitó a los televidentes a estar atentos al estreno de su podcast. Según adelantó, el tráiler será difundido el martes 21 de julio, mientras que el primer capítulo se emitirá el martes 11 de agosto. ¿Se encontrará una respuesta definitiva en el caso Fefer?