¡Atención motociclistas!: 47% de los cascos en venta no son certificados

Cada vez más peruanos se movilizan en motocicleta. Sin embargo, los especialistas alertan que miles de ciudadanos no llevan casco o utilizan cascos sin certificación, una decisión que puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no a un accidente.

"Cerca del 50% de los cascos que se importan no cuentan con certificación, esto quiere decir que muchos motociclistas usan el casco sin protección alguna, lo cual tiene un grave riesgo para su vida", señala Gustavo Juárez, vocero de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

De los más de 700 mil cascos que ingresan al país cada año, 350 mil no cuentan con certificación de seguridad, por lo que miles de motociclistas podrían estar utilizando implementos que no garantizan una protección adecuada ante un impacto. La situación es especialmente crítica para los menores de edad, quienes también deben utilizar un casco certificado para motocicleta, de talla adecuada y correctamente ajustado.

Cómo identificar un casco certificado

La AAP promueve la campaña regional "Usa casco, cabeza dura", enfocada en que los usuarios utilicen cascos certificados. Dante Núñez, vocero de la Asociación Automotriz del Perú, explicó que un casco certificado, como el que cuenta con certificación DOT, debe tener visor de protección para impactos, mentonera, vía micrométrica que garantiza el ajuste correcto durante un accidente y almohadillas confortables.

Cifras de fallecidos anual

Cabe resaltar, que anualmente fallecen más de 700 usuarios que utilizan motocicleta en nuestro país, por lo que llevar un casco bien certificado podría ser vital para reducir las cifras de siniestralidad vial.